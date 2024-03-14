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Власти Латвии приняли решение о депортации россиян, не знающих латышский

Латвия депортирует из страны за незнание языка

1:58
Мир

Управление по делам миграции передало погранслужбе данные примерно 800 россиян, которые не оформили ни постоянный, ни временный вид на жительство.

Латвия депортирует из страны за незнание языка
Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

По словам представителя ведомства Мадары Пуке, в эфире телеканала TV3, в ближайшие недели будет проверено, остались ли эти лица на территории Латвии, и в случае их присутствия им будут выданы предписания о выезде в течение 30 дней.

Россияне, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли получить временный вид на жительство сроком на два года, после чего их языковые знания будут вновь проверены с риском депортации в случае неудачи. Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдачи языкового экзамена для россиян, ранее имевших гражданство страны и постоянный вид на жительство.

По данным властей, в январе 2024 года депортации угрожали 1167 гражданам России, большинство из которых старше 60 лет. Неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД признал, что вместо массовых депортаций, вероятнее, будут единичные случаи.

В августе 2022 года кабинет министров Латвии принял решение продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать при условии сдачи экзамена по государственному языку не ниже уровня А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица младше 15 и старше 75 лет. До 30 ноября 2023 года россияне могли повторно сдать экзамен, в этом случае их вид на жительство продлевался до конца года.

Из 1,8 миллиона человек, проживающих на территории Латвии, около 40% — русскоязычные. Только латышский язык имеет статус государственного, русский — иностранный

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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