Глава внешнеполитического ведомства Греции Йоргос Герапетритис подтвердил, что власти страны не планируют направлять военнослужащих на территорию Украины.
Министр высказался на форуме Восточной Македонии и Фракии, его слова были распространены пресс-службой МИД. Герапетритис разъяснил, что никакой миссии, предполагающей отправку греческих воинских частей, не предвидится. Однако он подчеркнул, что Афины продолжат оказывать поддержку Украине, поскольку ситуация в этой стране остается крайне сложной и достигла критической точки.
Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что греческие военнослужащие не будут участвовать в операциях США или боевых действиях на территории Украины. Данное заявление было сделано в связи с публикациями в местных СМИ о возможной ратификации парламентом меморандумов о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
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