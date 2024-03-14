Глава внешнеполитического ведомства Греции Йоргос Герапетритис заявил, что его страна не будет отправлять своих военных на Украину, но, все так же будет поддерживать Киевский режим

Греция объявила, что ее войска не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины

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Глава внешнеполитического ведомства Греции Йоргос Герапетритис подтвердил, что власти страны не планируют направлять военнослужащих на территорию Украины.

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Министр высказался на форуме Восточной Македонии и Фракии, его слова были распространены пресс-службой МИД. Герапетритис разъяснил, что никакой миссии, предполагающей отправку греческих воинских частей, не предвидится. Однако он подчеркнул, что Афины продолжат оказывать поддержку Украине, поскольку ситуация в этой стране остается крайне сложной и достигла критической точки.

Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что греческие военнослужащие не будут участвовать в операциях США или боевых действиях на территории Украины. Данное заявление было сделано в связи с публикациями в местных СМИ о возможной ратификации парламентом меморандумов о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами.