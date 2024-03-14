МИД Чехии выдвинул очередное дерзкое требование к России. На сей раз о заключённой

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Чешский МИД потребовал у России выпустить из колонии журналистку Турмашеву

1:13
Мир

В ходе дебатов в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил мнение о необходимости освободить российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву, находящуюся в заключении, сообщает EADaily.

Чешский МИД потребовал у России выпустить из колонии журналистку Турмашеву
Фото: Wikipedia by lienyuan lee is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Липавский поднял этот вопрос в контексте обсуждения предотвращения вооружённых конфликтов и укрепления мира.

В своём выступлении Липавский также высказал критику в адрес России, отметив, что действия Москвы на территории Украины, по его мнению, противоречат целям и принципам ООН, в частности, принципу сохранения мира. Он подчеркнул важность реформирования Совета Безопасности ООН с целью лучшего реагирования на современные кризисы.

Кроме того, Липавский поднял вопрос о создании безопасной среды и поддержки для женщин, включая защитников прав человека, активистов, журналистов и борцов за гендерное равенство.

Он выразил призыв к Российской Федерации об освобождении журналистки Алсу Курмашевой из тюрьмы. Необходимо отметить, что Чехия уже длительное время выступает с критикой в адрес России, обвиняя её в нарушениях прав человека и осуждая действия на Украине.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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