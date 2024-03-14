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Reuters: администрация Трампа использовала ЦРУ для создания негативного образа правительства КНР в Китайских соцсетях

ЦРУ по поручению Трампа вела информационную борьбу в соцсетях КНР

Мир

Согласно источникам агентства Reuters, в 2019 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа поручила ЦРУ развернуть тайную кампанию в китайских социальных сетях с целью формирования негативного общественного мнения в отношении руководства КНР.

ЦРУ по поручению Трампа вела информационную борьбу в соцсетях КНР
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Эта операция предусматривала распространение обвинений в коррупции членов правящей Коммунистической партии Китая и критику инициативы "Один пояс, один путь", представляя ее как расточительную.

По данным источников, усилия ЦРУ были направлены на разжигание паранойи среди высшего руководства Китая, вынуждая его тратить ресурсы на борьбу с информационными вбросами в интернете. Представитель МИД Китая осудил подобные действия, заявив, что правительство США использует общественное мнение и медиа-платформы в качестве инструмента для распространения дезинформации и манипуляции международным сообществом.

Агентство Reuters не смогло установить, продолжает ли нынешняя администрация президента Джо Байдена реализацию этой программы. Однако, по словам двух источников из разведывательных кругов, когда Белый дом наделяет ЦРУ полномочиями на проведение тайных операций посредством президентского указа, такие директивы часто остаются в силе при смене администраций.

Таким образом, согласно изложенной информации, предыдущая администрация США санкционировала проведение скрытой информационной кампании против Китая в социальных сетях с целью дискредитации китайского руководства и разжигания внутренних противоречий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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