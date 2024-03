Reuters: администрация Трампа использовала ЦРУ для создания негативного образа правительства КНР в Китайских соцсетях

Согласно источникам агентства Reuters, в 2019 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа поручила ЦРУ развернуть тайную кампанию в китайских социальных сетях с целью формирования негативного общественного мнения в отношении руководства КНР.

