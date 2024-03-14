Йенс Столтенберг высказал мнение, что НАТО сможет обеспечить Украину боеприпасами, необходима лишь политическая воля

Генсек НАТО сделал заявление, что альянсу хватит мощностей для производства снарядов для Украины

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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, выразил уверенность в способности стран-членов альянса обеспечить Украину достаточным количеством вооружения.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

По его мнению, ключевым фактором является наличие политической воли для принятия решений и определения поддержки Украины в качестве приоритета. Столтенберг подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в оборонную промышленность и заключения правительствами контрактов с производителями. Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности НАТО, где так же зачитал ежегодный доклад.

Российская сторона придерживается иной точки зрения, полагая, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в прямое участие. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. Он также отметил, что США и НАТО уже непосредственно вовлечены в конфликт не только через поставки оружия, но и путем подготовки кадров на территории нескольких европейских стран.

В Кремле выразили мнение, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия. Российские власти считают, что действия Запада по вооружению Украины лишь усугубляют ситуацию и отдаляют перспективы мирного урегулирования.