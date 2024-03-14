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Западное СМИ Amercian Conservative считает, что заявления Макрона об отправке войск на Украину безрассудны, а сам он мнит себя Наполеоном

Amercian Conservative: Макрон считает себя Наполеоном

1:12
Мир

Согласно публикации в Amercian Conservative, недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона провоцируют конфронтацию с Россией.

Amercian Conservative: Макрон считает себя Наполеоном
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Издание утверждает, что, возможно, Макрон вообразил себя реинкарнацией Наполеона, стремясь превратить свою страну в великую державу.

НАТО, в том числе и США, с резкой критикой встретила слова Макрона о непосредственном военном вмешательстве в конфликт на Украине путем отправки туда контингента Франции и стран участниц-блока НАТО. Издание отмечает, что такие заявления французского политика могут привести к полноценной войне с Россией. Вашингтону и Брюсселю стоит задуматься над мирным разрешением ситуации.

Ранее Макрон заявлял, что Франция поспособствует тому, чтобы Россия ни в коем случае не победила в конфликте на Украине. Французский лидер подчеркнул, что он и прочие лидеры стран Запада обсуждали вариант отправки своих войск в зону боевых действий, однако не достигли соглашения. Французский президент был резко раскритикован, однако заявил, что его слова были взвешенными, и подчеркнул, что у Парижа нет красных линий для оказания помощи Киевскому режиму. 

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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