В Германии ущемляют права русскоязычных граждан

Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии

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В Германии наблюдаются факты дискриминации и уголовного преследования по мотивам этнической нетерпимости, связанной с дискриминацией русскоязычного населения. Об этом сообщила спецпредставитель ООН по вопросам дискриминации и нарушения прав человека Алёна Духань.

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Юридическим казусом для вмешательства ООН было дело Елены Беккер - предпринимателя из Германии русского происхождения. Её обвинили в попытке обхода санкций на поставки древесины из России. Её схватили, бросили в тюрьму по статье, этого не предполагающей, изъяли у неё всю компьютерную технику. Таким образом, действия германской правоохранительной системы были признаны нарушающими права госпожи Беккер на справедливое и объективное судебное разбирательство, угрожающими её здоровью, право на неприкосновенность частной собственности и личной жизни.

Официальные власти проигнорировали сведения спецпредставителя ООН. Российский МИД уже неоднократно фиксирует нарушения права выходцев из России в Германии. Российские дипломаты уже сделали запрос в германский МИД касательно информации из доклада Алёны Духань.