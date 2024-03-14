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В Германии ущемляют права русскоязычных граждан

Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии

1:10
Мир

В Германии наблюдаются факты дискриминации и уголовного преследования по мотивам этнической нетерпимости, связанной с дискриминацией русскоязычного населения. Об этом сообщила спецпредставитель ООН по вопросам дискриминации и нарушения прав человека Алёна Духань

Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Юридическим казусом для вмешательства ООН было дело Елены Беккер - предпринимателя из Германии русского происхождения. Её обвинили в попытке обхода санкций на поставки древесины из России. Её схватили, бросили в тюрьму по статье, этого не предполагающей, изъяли у неё всю компьютерную технику. Таким образом, действия германской правоохранительной системы были признаны нарушающими права госпожи Беккер на справедливое и объективное судебное разбирательство, угрожающими её здоровью, право на неприкосновенность частной собственности и личной жизни. 

Официальные власти проигнорировали сведения спецпредставителя ООН. Российский МИД уже неоднократно фиксирует нарушения права выходцев из России в Германии. Российские дипломаты уже сделали запрос в германский МИД касательно информации из доклада Алёны Духань. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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