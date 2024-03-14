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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части области каждый день строятся оборонительные сооружения

Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

2:10
Мир

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о строящейся "крепости" на подконтрольной Киевскому режиму части Запорожской области. 

Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Представитель киевских властей Иван Федоров, назначенный руководителем временной администрации в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил о масштабных фортификационных работах в этом районе. По его словам, на территории, удерживаемой украинскими силами, ведется возведение мощных оборонительных сооружений, включающих железобетонные конструкции, минные поля и проволочные заграждения.

Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, в сентябре 2022 года по итогам референдума была присоединена к Российской Федерации. Однако Киев отказывается признавать результаты волеизъявления местных жителей и продолжает обстрелы региона, около 70% которого в настоящее время контролируется Россией. Оставшаяся часть, включая областной центр Запорожье, удерживается украинскими войсками. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Федоров отметил, что на строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части Запорожской области правительство Украины выделило значительные средства - 1,3 миллиарда гривен (около 34,2 миллиона долларов).

Между тем, некоторые военные эксперты высказывают опасения, что украинским силам, возможно, придется отступить из-за неготовности полевых укреплений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о начале строительства трех линий оборонительных сооружений общей протяженностью 2 тысячи километров.

В то же время в Пентагоне предупреждали, что без возобновления американской помощи украинским военным придется решать, какие города они смогут удержать. Законопроект, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов для нужд Киева, был одобрен сенатом США, но застопорился в палате представителей. Зеленский признавал, что в случае задержки обещанной помощи от США боевые возможности Украины будут ослаблены.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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