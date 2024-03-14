Администрация действующего президента США собирается ввести санкции против двух поселений, оккупированных наЗападном берегу реки Иордан

Америка собирается ввести санкции против двух израильских поселений

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Согласно информации портала Axios, в ближайшее время администрация президента США Джо Байдена может ввести беспрецедентные санкции в отношении двух израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Фото: wikimedia.org by היידן is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как утверждают три американских официальных источника, эти населенные пункты использовались в качестве баз для совершения нападений радикально настроенных поселенцев на мирных палестинских жителей. Это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты примут ограничительные меры не только против отдельных лиц, но и целых поселений.

Помимо двух поселений, санкции могут коснуться трех отдельных поселенцев. Портал отмечает, что в начале февраля президент Байден подписал указ, наделяющий его администрацию полномочиями вводить санкции против еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу. Вслед за этим Вашингтон ввел ограничения в отношении четырех граждан Израиля за насильственные действия против гражданского населения на палестинских территориях и дестабилизацию обстановки в регионе.