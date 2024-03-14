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В новом материале NYT выражается мнение, что новый пакет помощи ничтожно мал для Украины

NYT: новый пакет помощи США не поможет Украине

1:12
Мир

Согласно публикации в The New York Times, новый американский пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов окажется недостаточным для удовлетворения боевых потребностей киевских сил и не позволит в должной мере восполнить дефицит боеприпасов.

NYT: новый пакет помощи США не поможет Украине
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Такого мнения придерживается советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, указавший, что этих средств далеко не хватит для покрытия нужд Украины.

Аналогичную позицию высказал председатель неправительственной исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан, отметивший минимальное влияние нового пакета помощи. По его словам, подобные суммы расходуются за считанные недели.

В материале напоминается о заявлениях киевских представителей о риске потери ВСУ дополнительных территорий при отсутствии поставок большего количества вооружений и боеприпасов. Однако обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей Конгресса США.

Издание указывает, что объявленные несколько сотен миллионов долларов являются незначительной суммой по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи Украине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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