В Польше продолжаются фермерские акции протеста, в результате перекрыто движение на пяти КПП на границе с Украиной

В Польше фермеры полностью блокировали движение грузовиков с украинской стороны на пяти пограничных пунктах пропуска. Как сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Хотя в направлении Украины польские аграрии еще пропускают некоторое количество грузовых транспортных средств, въезд грузовиков из Украины в Польшу на указанных пяти маршрутах в настоящее время полностью перекрыт.
Общенациональный протест фермеров в Польше начался 9 февраля. Аграрии выражают недовольство по всей стране, блокируя дороги и подъездные пути к пограничным переходам с Украиной. На КПП неоднократно происходили инциденты, когда неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Главными требованиями протестующих являются прекращение импорта сельхозпродукции из Украины и отказ от экологической программы ЕС по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Отношения между Польшей и Украиной существенно обострились из-за введенного эмбарго на украинское зерно. После того, как Еврокомиссия в сентябре 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов украинской сельхозпродукции в ряд приграничных стран ЕС, власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО, а три страны-члена ЕС пригрозили бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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