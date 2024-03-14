В Польше продолжаются фермерские акции протеста, в результате перекрыто движение на пяти КПП на границе с Украиной

Протесты продолжаются: польские фермеры перекрыли движение на пяти КПП

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше фермеры полностью блокировали движение грузовиков с украинской стороны на пяти пограничных пунктах пропуска. Как сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Хотя в направлении Украины польские аграрии еще пропускают некоторое количество грузовых транспортных средств, въезд грузовиков из Украины в Польшу на указанных пяти маршрутах в настоящее время полностью перекрыт.

Общенациональный протест фермеров в Польше начался 9 февраля. Аграрии выражают недовольство по всей стране, блокируя дороги и подъездные пути к пограничным переходам с Украиной. На КПП неоднократно происходили инциденты, когда неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Главными требованиями протестующих являются прекращение импорта сельхозпродукции из Украины и отказ от экологической программы ЕС по достижению нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

Отношения между Польшей и Украиной существенно обострились из-за введенного эмбарго на украинское зерно. После того, как Еврокомиссия в сентябре 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов украинской сельхозпродукции в ряд приграничных стран ЕС, власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО, а три страны-члена ЕС пригрозили бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.