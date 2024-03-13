Глава Польского МИД решил провести смену послов в более чем 50 странах

Сикорский отозвал более чем 50 дипмиссий в различных странах

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

МИД Польши решил провести смену своих послов более чем в 50 странах. Соответствующее заявление выложено на сайт ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По решению министра иностранных дел Польши Радислава Сикорского, более чем 50 послов Польши в различных странах прекращают свою миссию. Кроме этого, примерно 10 кандидатур предыдущего правительства так же отзывается.

Решение главы польского МИД уже нашло поддержку и одобрение в лице премьер-министра страны. Кадровые перестановки уже начались, производится процедура отзыва дипмиссий.

Сикорский считается одним из "польских ястребов" встал во главе МИД Польши осенью 2023 года. Произошло это после победы оппозиции на октябрьских парламентских выборах. Сикорский ранее занимал данный пост с 2007 по 2014. Ранее, с 2005 по 2007 он был министром обороны Польши.