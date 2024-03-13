Списанный актив Запада: Украине может не помочь новая помощь, заявил автор Telegram-канала "Голос Мордора"

Блогер "Голос Мордора" напомнил, что Украина является списанным активом Запада

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В США обсуждают возможное новое наступление Украины с ударами по Крыму при условии получения нового пакета помощи Киевом, заявил глава ЦРУ. По мнению автора Telegram-канала "Голос Мордора", даже при передаче Украине каких-либо средств, факт того, что республика стала для Запада уже списанным активом, останется. Эксперт заявил об этом в колонке для Телеканала "360".

Фото: https://www.president.gov.ua/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-harkivshinu-4933 by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Специалист отметил, что помощь предоставляется скорее для нападения на территорию РФ с целью ослабить российскую экономику и вызвать нестабильность.

"А на фронте украинцам в лучшем случае будут помогать создавать укрепленные линии, чтобы не пропустить русских дальше. Но и тут есть проблема — уже в людском ресурсе, который сильно выбит", — отметила автор Telegram-канала.

Эксперт прогнозирует, что деньги, скорее всего, выделят. Однако факт того, что Украина стала списанным активом, останется.