В США обсуждают возможное новое наступление Украины с ударами по Крыму при условии получения нового пакета помощи Киевом, заявил глава ЦРУ. По мнению автора Telegram-канала "Голос Мордора", даже при передаче Украине каких-либо средств, факт того, что республика стала для Запада уже списанным активом, останется. Эксперт заявил об этом в колонке для Телеканала "360".
Специалист отметил, что помощь предоставляется скорее для нападения на территорию РФ с целью ослабить российскую экономику и вызвать нестабильность.
"А на фронте украинцам в лучшем случае будут помогать создавать укрепленные линии, чтобы не пропустить русских дальше. Но и тут есть проблема — уже в людском ресурсе, который сильно выбит", — отметила автор Telegram-канала.
Эксперт прогнозирует, что деньги, скорее всего, выделят. Однако факт того, что Украина стала списанным активом, останется.
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