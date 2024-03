Списанный актив Запада: Украине может не помочь новая помощь, заявил автор Telegram-канала "Голос Мордора"

В США обсуждают возможное новое наступление Украины с ударами по Крыму при условии получения нового пакета помощи Киевом, заявил глава ЦРУ. По мнению автора Telegram-канала "Голос Мордора", даже при передаче Украине каких-либо средств, факт того, что республика стала для Запада уже списанным активом, останется. Эксперт заявил об этом в колонке для Телеканала "360".

Фото: https://www.president.gov.ua/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-harkivshinu-4933 by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International