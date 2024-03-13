Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сможет принять участие во втором саммите по "формуле мира" Зеленского

Глава МИД Украины допускает участие России в саммите по формуле Зеленского

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Дмитрий Кулеба, который занимает должность главы МИД Украины, объявил, что Киев считает возможным присутствие России на втором саммите, который будет посвящен "формуле мира" Владимира Зеленского.

Фото: mfa.gov.ua by Едуард Крижанівський is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кулеба, комментируя согласие лидера Швейцарии на проведение саммита, сказал, что сейчас самое время начать думать о мирных переговорах. И он подчеркнул, что среди участников первого саммита будут представители арабских стран.

Глава МИД Украины считает, что второй саммит станет шагом для заключения мира, поэтому присутствие на нем представителей России он считает возможным. Кулеба добавил, что встреча должна вестись согласно Уставу ООН и на основе инициативы Владимира Зеленского.