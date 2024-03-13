Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита рассказала об общении с Ивлеевой и Собчак после "голой" вечеринки
Advanced: на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ летом 2024 года
Российская молодежь все больше выбирает остаться на родине
Маск высказал свое мнение о контрнаступлении в Украине
Как помочь тонущей собаке
Певец Аль Бано заявил о желании приехать в Россию
Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы
Как приготовить вкусно макароны пенне с курицей на сковороде
Блогерша Айза стала менее агрессивной после отказа от сладкого
Мария Захарова дала свои комментарии по заявлениям ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым

Захарова высказалась о заявлениях ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым

0:43
Мир

На брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявление главы ЦРУ о необходимости поддержать украинские удары по Крыму является ничем иным, как подстрекательством к обострению конфликта.

Захарова высказалась о заявлениях ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым
Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, утверждение новой помощи США Конгрессом станет возможностью для Украины вернуть себе наступательную инициативу на поле боя, создаст возможности для атаки на Крым, а также действий против российского Черноморского флота.

"Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта", — заявила Мария Захарова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Алёна Водонаева раскритиковала блогера Косенко, который побывал на "Оскаре"
Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр
GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли
Сцены, вырезанные из комедии "Служебный роман"
РИА Новости рассказало, как сотрудницы правоохранительных органов влюбляются в арестантов
Каким образом атака на нижегородский НПЗ повлияла на цены на бензин
Шакро Молодой или "Вор в законе №1" выходит на свободу по УДО
В Удмуртии осудят банду наркоторговцев
Новозеландские учёные нашли следы самых ранних землетрясений
Клава Кока пустилась в пляс, услышав свою песню в исполнении народного ансамбля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников