Мария Захарова дала свои комментарии по заявлениям ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым

На брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявление главы ЦРУ о необходимости поддержать украинские удары по Крыму является ничем иным, как подстрекательством к обострению конфликта.
По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, утверждение новой помощи США Конгрессом станет возможностью для Украины вернуть себе наступательную инициативу на поле боя, создаст возможности для атаки на Крым, а также действий против российского Черноморского флота.
"Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта", — заявила Мария Захарова.
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