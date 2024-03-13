Мария Захарова дала свои комментарии по заявлениям ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым

Захарова высказалась о заявлениях ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым

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На брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявление главы ЦРУ о необходимости поддержать украинские удары по Крыму является ничем иным, как подстрекательством к обострению конфликта.

Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, утверждение новой помощи США Конгрессом станет возможностью для Украины вернуть себе наступательную инициативу на поле боя, создаст возможности для атаки на Крым, а также действий против российского Черноморского флота.