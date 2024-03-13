Заместитель министра иностранных дел выразил надежду на изменение политики Новой Зеландии в отношении России

МИД России выразил надежду на изменение политики в Новой Зеландии

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Андрей Руденко, заместитель главы Министерства иностранных дел России, выразил сожаление по поводу того, что Сара Уолш покидает должность посла Новой Зеландии и выразил надежду на улучшение отношений и изменение антироссийской позиции новозеландских властей, сообщили в МИД РФ.

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Руденко встретился с Уолш в среду в связи с окончанием ее дипломатической миссии, как сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации выразил благодарность послу за её работу в Москве и выразил сожаление о крайне низком уровне отношений между двумя странами из-за присоединения Новой Зеландии к антироссийской политике Запада.