Заместитель министра иностранных дел выразил надежду на изменение политики Новой Зеландии в отношении России

Андрей Руденко, заместитель главы Министерства иностранных дел России, выразил сожаление по поводу того, что Сара Уолш покидает должность посла Новой Зеландии и выразил надежду на улучшение отношений и изменение антироссийской позиции новозеландских властей, сообщили в МИД РФ.
Руденко встретился с Уолш в среду в связи с окончанием ее дипломатической миссии, как сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации выразил благодарность послу за её работу в Москве и выразил сожаление о крайне низком уровне отношений между двумя странами из-за присоединения Новой Зеландии к антироссийской политике Запада.
"С российской стороны выражена надежда на то, что правительство Новой Зеландии пересмотрит нынешний курс, который противоречит базовым интересам страны, и вернется к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших государств", — сообщили в МИД РФ.
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