Кандидат, баллотирующийся на пост президента США, сделал неожиданное заявление о лидере России Владимире Путине

Кандидат на пост президента США сделал неожиданное заявление о президенте России

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Согласно The Hill, независимый претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший осудил заявление нынешнего главы страны Джо Байдена относительно российского лидера Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Украина сможет остановить Путина при поддержке американцев в своем выступлении перед конгрессменами 8 марта, высказал мнение Глава Белого дома.

"Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — высказался Кеннеди-младший.

Политик также отметил, что американские дипломаты, обладающие большим влиянием, считают расширение альянса НАТО на восток ошибкой.

В ходе беседы с журналистом Такером Карлсоном президент России сообщил, что Россия не не планирует враждебных действий против стран НАТО, включая Польшу, Латвию и другие страны Балтики. Согласно высказыванию Путина, политики на Западе активно внушают своим гражданам опасность со стороны России, чтобы скрыть внутренние проблемы.