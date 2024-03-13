Согласно The Hill, независимый претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший осудил заявление нынешнего главы страны Джо Байдена относительно российского лидера Владимира Путина.
Украина сможет остановить Путина при поддержке американцев в своем выступлении перед конгрессменами 8 марта, высказал мнение Глава Белого дома.
"Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — высказался Кеннеди-младший.
Политик также отметил, что американские дипломаты, обладающие большим влиянием, считают расширение альянса НАТО на восток ошибкой.
В ходе беседы с журналистом Такером Карлсоном президент России сообщил, что Россия не не планирует враждебных действий против стран НАТО, включая Польшу, Латвию и другие страны Балтики. Согласно высказыванию Путина, политики на Западе активно внушают своим гражданам опасность со стороны России, чтобы скрыть внутренние проблемы.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.