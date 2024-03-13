Алексей Пушков указал на то, что среди независимых избирателей и республиканцев поддержка Украины пользуется все меньшей популярностью

Идея поддержки Украины все меньше привлекает людей в США

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Поддержка оказания военной и финансовой помощи Украине в США снижается, особенно среди республиканцев и независимых избирателей. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Нежелание республиканцев в Конгрессе США выделять средства на помощь Украине отражает эту тенденцию. Позиция бывшего президента Дональда Трампа, который выступает против предоставления какой-либо помощи Киеву, находит отклик у этой части электората.

Белый дом призывает Конгресс США срочно утвердить законопроект о выделении Украине более 60 миллиардов долларов. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палату не удастся принудить к принятию этого законопроекта.