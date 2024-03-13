Польский президент продолжает уверенно стоять на позиции, что Украину необходимо поддерживать

Дуда выступил с заявлением по Украине

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Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад оказывать Украине военную и финансовую поддержку, но воздержаться от отправки войск. Он подчеркнул, что прямое военное вмешательство приведет к высокой цене за мир.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Единственная возможность (остановить конфликт), не оказавшись вовлеченным в него напрямую, <…> — это поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Украине", — утверждает Дуда.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа сделать все возможное, чтобы предотвратить победу России в конфликте. Однако он отметил, что вопрос о размещении войск на Украине остается открытым.

Несмотря на призывы Макрона, многие европейские страны, включая Германию, заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что ни Германия, ни НАТО в целом не будут участвовать в прямых боевых действиях.