Аналитик Берн признал, что гегемонии Запада приходит конец

В Швеции признали конец Западной гегемонии

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Аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV выразил мнение, что неспособность западных стран одержать победу над Россией в украинском конфликте сигнализирует о закате эпохи западного доминирования в мире.

Фото: www.flickr.com by Pavel Kazachkov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Берна, за последние 500 лет Запад играл ведущую роль на мировой арене, но сейчас эта гегемония подходит к концу. Украинский конфликт продемонстрировал, что Россия стала сильнее и богаче, чем когда-либо прежде.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что западное превосходство подходит к концу и формируется новый мировой порядок. Орбан подчеркнул, что на страны, отстаивающие свой суверенитет, такие как Венгрия, оказывается сильное давление.

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал западную концепцию "мирового порядка, основанного на правилах", называя ее абсурдной. По словам Путина, эти правила нигде не прописаны и позволяют Западу произвольно интерпретировать их в своих интересах.

Путин подчеркивал, что многополярный мировой порядок набирает силу и что старая неоколониальная система рушится. Он призвал к созданию нового мирового порядка, основанного на принципах открытости, справедливости, коллективного принятия решений и уважения интересов всех стран.