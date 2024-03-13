По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Алены Гливко, помощь Австралии Украине постепенно уменьшается. Она заявила об этом в интервью австралийскому телеканалу ABC.
По словам Гливко, вначале Австралия оказывала решительную поддержку Украине, но затем ее помощь стала сходить на нет. Она считает, что Австралия могла бы не только присоединиться к "чешской инициативе по боеприпасам", но и предоставить Украине вертолеты, самолеты и танки. Гливко также выразила недовольство темпами поставок снарядов калибра 155 миллиметров, обещанных Украине Францией и Австралией в январе прошлого года. По ее данным, Киев получил всего 10 тысяч снарядов, что недостаточно.
Она напомнила, что у Украины нет самостоятельных средств для того, чтобы противостоять России.
"Чешская инициатива по боеприпасам" предполагает закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов у третьих стран для Украины. Инициатива была впервые озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия выступает против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия Украине являются законной целью для России.
По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и обучая украинских военных. Кремль также заявил, что поставки оружия Украине не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.
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