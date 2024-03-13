Сергей Рябков заявил, что БРИКС категорически не нуждается в создании секретариата

Создание секретариата БРИКС повредит объединению

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в интервью проекту ТАСС "Вестник БРИКС", предостерег от создания руководящих структур, таких как секретариат, в объединении БРИКС. По его мнению, это может негативно сказаться на динамике и сетевом характере организации.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Рябков подчеркнул, что международная бюрократия, даже в рамках БРИКС, может начать навязывать свою повестку национальным правительствам, что противоречит принципам объединения, отвергающим диктат и навязывание.

Отвечая на вопрос о необходимости создания в России специальной структуры для работы с БРИКС, Рябков отметил, что на этапе подготовки к председательству эту роль успешно выполнял оргкомитет. В настоящее время Министерство иностранных дел РФ координирует межведомственную работу и формирует единые подходы в рамках председательства.

Председательство России в БРИКС началось 1 января 2024 года и продлится до конца года. Планируется проведение более 200 мероприятий по различным тематикам. Кульминацией председательства станет саммит глав государств БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.

Предыдущее заявление Рябкова, сделанного по теме БРИКС так же опубликовано на наших ресурсах.