"Хезболла" обстреляла 13 израильских позиций

Ливанская "Хезболла" заявила об атаках по позициям Израиля

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Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что во вторник подвергло ракетному обстрелу 13 позиций израильских военных.

Фото: www.tasnimnews.com by Tasnim News Agency reporter (uncredited) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным "Хезболлах", десять ударов были нанесены по позициям на западном направлении и три - на восточном.

Обострение ситуации на израильско-ливанской границе произошло после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами в приграничных районах.

По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Израильские власти сообщили о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, оказавшихся в аналогичной ситуации.