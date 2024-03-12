"Хезболла" обстреляла 13 израильских позиций

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что во вторник подвергло ракетному обстрелу 13 позиций израильских военных.
По данным "Хезболлах", десять ударов были нанесены по позициям на западном направлении и три - на восточном.
Обострение ситуации на израильско-ливанской границе произошло после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами в приграничных районах.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Израильские власти сообщили о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, оказавшихся в аналогичной ситуации.
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