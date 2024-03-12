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Байден уполномочил Блинкена выделить Украине помощь суммой до 126 миллионов

США готовятся передать Украине очередную помощь на сумму до 126 миллионов

1:26
Мир

Президент США Джо Байден уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена предоставить Украине финансовую помощь на сумму до 126 миллионов долларов, согласно меморандуму, опубликованному Белым домом.

США готовятся передать Украине очередную помощь на сумму до 126 миллионов
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Меморандум гласит, что Байден делегировал Блинкену полномочия "определить важность для национальной безопасности выделения Украине помощи в размере до 126 миллионов долларов".

Ранее администрация США объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Это первый пакет в этом году и 55-й в целом. Пентагон сообщил, что финансирование было обеспечено за счет снижения цен на восполнение ранее поставленных вооружений и боеприпасов.

Россия выразила обеспокоенность тем, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для России. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и обучая украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль подчеркнул, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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