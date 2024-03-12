Байден уполномочил Блинкена выделить Украине помощь суммой до 126 миллионов

США готовятся передать Украине очередную помощь на сумму до 126 миллионов

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Президент США Джо Байден уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена предоставить Украине финансовую помощь на сумму до 126 миллионов долларов, согласно меморандуму, опубликованному Белым домом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Меморандум гласит, что Байден делегировал Блинкену полномочия "определить важность для национальной безопасности выделения Украине помощи в размере до 126 миллионов долларов".

Ранее администрация США объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Это первый пакет в этом году и 55-й в целом. Пентагон сообщил, что финансирование было обеспечено за счет снижения цен на восполнение ранее поставленных вооружений и боеприпасов.

Россия выразила обеспокоенность тем, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для России. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и обучая украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль подчеркнул, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия.