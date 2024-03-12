Победа Трампа на выборах в США может поставить под угрозу давление, оказываемое на Владимира Путина, считает Дональд Туск

В Польше призвали Европу сплотиться в случае победы Трампа

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В случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, давление на Россию может существенно ослабнуть, считает премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Польском телевидении.

Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain

Туск и президент Польши Анджей Дуда в настоящее время находятся в Соединенных Штатах, где они уже провели встречу с действующим президентом Джо Байденом.

По словам Туска, он хорошо знаком с намерениями Дональда Трампа, поскольку имел возможность сотрудничать с ним в течение многих лет в рамках Совета Европы и на различных встречах и саммитах.

Туск подчеркнул, что несмотря на возможные последствия победы Трампа на выборах и смягчению давления США на Владимира Путина, Европа должна сплотить свои ряды.

Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в США 5 ноября 2024 года.