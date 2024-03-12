В министерстве обороны США заявили, что Америка не разрабатывает гиперзвуковое оружие, способное нести в себе ядерный заряд

Россия остается единственной страной с гиперзвуковым оружием, способным нести ядерный заряд

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Министерство обороны США заявило, что не разрабатывает гиперзвуковые ракеты с ядерным зарядом.

Фото: www.flickr.com by Nick Richards is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно заявлению помощника министра обороны Майкл Хоровиц, единственные гиперзвуковые системы, которые Америка разрабатывает, предназначены для использования обычных боеприпасов.

Помощника переспросили по поводу разработки гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Хоровиц подчеркнул, что такие вооружения не разрабатываются.

В прошлом году высокопоставленный представитель военной разведки США Пол Фрейстлер заявил, что у США нет гиперзвуковых ракет с ядерным зарядом и что страна не работает над их созданием. По его словам, Россия является единственной страной, которая развернула гиперзвуковую стратегическую систему — комплекс "Авангард".

"Авангард" — это межконтинентальная баллистическая ракета, оснащенная планирующим крылатым боевым блоком. Он может летать в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, что делает его неуязвимым для существующих систем противоракетной обороны.