В ЦБ Франции снизили прогноз по росту ВВП страны из-за слабого роста экономики

Центральный банк Франции снизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,8%, сообщает газета Le Figaro. Ранее банк прогнозировал рост на 0,9%, но пересмотрел его из-за более слабого, чем ожидалось, роста экономики в последнем квартале 2023 года.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0