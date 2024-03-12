В ЦБ Франции снизили прогноз по росту ВВП страны из-за слабого роста экономики

Темпы роста экономики Франции оказались ниже, чем предполагалось

Центральный банк Франции снизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,8%, сообщает газета Le Figaro. Ранее банк прогнозировал рост на 0,9%, но пересмотрел его из-за более слабого, чем ожидалось, роста экономики в последнем квартале 2023 года.

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Прогноз Банка Франции значительно ниже прогноза правительства в 1%. Министерство экономики ранее снизило свой первоначальный прогноз роста на 2024 год с 1,4% до 1%.

Министр экономики Брюно Ле Мэр признал, что доходы бюджета в конце 2023 года оказались на 4,4 млрд евро ниже ожидаемого уровня. Он также заявил, что дефицит бюджета будет "значительно выше" прогнозируемых 4,9%. В связи с этим он пообещал сократить расходы министерств на 10 млрд евро.

Министр-делегат по государственным счетам Тома Казенав заявил на парламентских слушаниях, что правительству необходимо будет сэкономить 20 млрд евро в 2025 году.

Во Франции наблюдается рост инфляции с конца 2020 года. В 2023 году средний годовой рост потребительских цен составил 4,9%.