Председатель Австрийской партии свободы назвал присоединение к European Sky Shield вступлением страны в НАТО

В Австрии обеспокоены из-за присоединения к European Sky Shield

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Герберт Кикль выразил обеспокоенность, что присоединение к European Sky Shield фактически загонит его страну в блок НАТО со всеми вытекающими последствиями.

Фото: www.flickr.com by Bundesheer Fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль выразил обеспокоенность в связи с решением правительства о присоединении Вены к Европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны (European Sky Shield). По его мнению, этот шаг делает Австрию де-факто участницей НАТО и повышает риск вовлечения ее вооруженных сил в конфликт на стороне альянса.

Кикль в интервью каналу OE24 заявил, что вступление в проект интегрированной воздушной и противоракетной обороны НАТО, который подчиняется его верховному командованию, фактически, значит вступление в НАТО со всеми вытекающими последствиями для Вены.

Председатель правоконсервативной партии подчеркнул, что НАТО активно участвует в конфликте с Россией, и опасается, что австрийские солдаты могут быть отправлены на войну в качестве военнослужащих альянса.

В 2022 году Германия предложила создать European Sky Shield для укрепления европейской безопасности. Австрия присоединилась к инициативе, стремясь защитить себя от угроз, якобы исходящих от России. Правительство Австрии одобрило закупку комплексов ПВО дальнего радиуса действия в рамках участия страны в системе. Согласно информации телеканала Puls24, Вена выделит 4 млрд евро на покупку комплекса ПВО с радиусом действия около 200 км после 2027 года. Рассматриваются варианты американской системы Patriot и израильской Arrow 3.

Выборы в Национальный совет Австрии состоятся 29 сентября. Опрос Австрийского агентства печати от 29 февраля показал, что АПС является самой популярной политической силой в стране, набирая 27,6% голосов. Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" вместе набирают 29,6% голосов.