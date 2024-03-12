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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал отложить обсуждение по расширению БРИКС до саммита в Казани

В МИД РФ предложили повременить с обсуждением расширения БРИКС

1:54
Мир

Обсуждение расширения БРИКС следует отложить до саммита в Казани, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ предложили повременить с обсуждением расширения БРИКС
Фото: syl.ru

По его словам, необходимо создать площадку для стран, желающих присоединиться к объединению, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Решение о дальнейшем расширении будет принято лидерами стран БРИКС на саммите.

В настоящее время приоритетными задачами группы являются интеграция новых членов и разработка категории государств-партнеров. Рябков подчеркнул, что двукратное увеличение состава БРИКС с 1 января является беспрецедентным событием.

Дипломат отметил, что формализация требований для вступления в БРИКС нецелесообразна, поскольку это политическое решение. Россия как председатель БРИКС сосредоточена на разработке категории государств-партнеров.

Рябков подчеркнул, что страны, подавшие заявки на присоединение к БРИКС, представляют мировое большинство, но имеют определенные различия. Он выразил уверенность, что тренд на представительство стран из разных регионов и культурных общностей в БРИКС продолжится.

Напомним, что с момента своего создания в 2006 году БРИКС пережила два этапа расширения. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия, Китай) присоединилась Южная Африка. В августе 2023 года в объединение вошли еще шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года по конец года. В рамках председательства запланировано более 200 мероприятий по различным темам. Кульминацией председательства станет саммит глав государств БРИКС, который состоится в октябре 2024 года в Казани.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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