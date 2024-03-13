Глава шведского МИДа анонсировал, что ядерного оружия НАТО в его стране не будет

Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО в стране

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Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем возразил плану размещению постоянных баз НАТО и ядерного вооружения альянса на территории страны.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

"Мы не видим необходимости в наличии ядерного оружия на нашей территории в мирное время," — заявил шведский министр в интервью агентству Anadolu, отметив, что военные силы НАТО всё же будут присутствовать в Швеции.

Билльстрем напомнил, что только три страны-члена военно-политического союза — США, Великобритания и Франция — обладают ядерным оружием. Глава шведского ведомства внешней политики подчеркнул, что ни одна из стран-членов НАТО "не обязана держать ядерное оружие на своей территории против своей воли", сообщает rosbalt.ru.