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Глава шведского МИДа анонсировал, что ядерного оружия НАТО в его стране не будет

Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО в стране

0:51
Мир

Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем возразил плану размещению постоянных баз НАТО и ядерного вооружения альянса на территории страны.

Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО в стране
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

"Мы не видим необходимости в наличии ядерного оружия на нашей территории в мирное время," — заявил шведский министр в интервью агентству Anadolu, отметив, что военные силы НАТО всё же будут присутствовать в Швеции.

Билльстрем напомнил, что только три страны-члена военно-политического союза — США, Великобритания и Франция — обладают ядерным оружием. Глава шведского ведомства внешней политики подчеркнул, что ни одна из стран-членов НАТО "не обязана держать ядерное оружие на своей территории против своей воли", сообщает rosbalt.ru.

"Мы присоединились к НАТО без каких-либо предварительных условий на этот счёт," — добавил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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