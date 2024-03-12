Индия всерьёз будет производить свои "стэлсы". Намерения по этому поводу подтвердил Моди

Стало известно, что в Индии собираются производить истребители пятого поколения. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил данное намерение страны. Соответствующие слова он произнёс в южноазиатской республике, где сейчас проходят учения ВМС, ВВС и сухопутных войск "Бхарат шакти".
"За последние годы Индия сделала многое из военной техники самостоятельно. Это авианосцы, транспортные самолёты, разработан собственный истребитель, двигатель. На фоне этого Кабмин решил — проектировать, разрабатывать и изготавливать истребители пятого поколения", — речь премьера Моди.
Моди добавил, что самостоятельность в оборонных нуждах — это важный момент, плюс доверие армии. Премьер считает, что когда солдат знает, что в его руках оружие собственного производства, он знает, что оно его не подведёт. С таким настроением, по его мнению, и армия мощнее.
В свою очередь агентство ANI, ссылаясь на информаторов в рядах правительства, рассказало, что за последующие 5 лет Индия намерена создать 5 прототипов истребителей пятого поколения. в них будут использоваться технологии "стэлс"
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