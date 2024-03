Индия всерьёз будет производить свои "стэлсы". Намерения по этому поводу подтвердил Моди

Стало известно, что в Индии собираются производить истребители пятого поколения. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил данное намерение страны. Соответствующие слова он произнёс в южноазиатской республике, где сейчас проходят учения ВМС, ВВС и сухопутных войск "Бхарат шакти".

