Правительство Российской федерации высказало свое отношение к проявлениям русофобских настроений за рубежом

Кремль высказал свое отношение к проявлениям русофобских настроений за рубежом

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Согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю будет сложно прекратить рост русофобии в других странах в преддверии выборов в РФ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Вряд ли сможем остановить в недружественных странах проявление русофобии. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере продвижения выборов будут усиливаться попытки и каким-то образом подвергнуть сомнению легитимность нашего избирательного процесса, и усилить нападки на наши новые субъекты, и, естественно, подвергнуть сомнению легитимность голосования и народного волеизъявления там", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Песков.

С его слов, в сложившейся обстановке требуется проявлять последовательность, непоколебимость и, прежде всего, опираться на интересы страны.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.