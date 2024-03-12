ГД призвала Германию расследовать факты участия немецких военных в боевых действиях на Украине

Государственная Дума выпустила обращение к Бундестагу

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На пленарном заседании Государственной Думы был принят проект обращения к Бундестагу, призывающий провести расследование возможного участия немецких военнослужащих в вооруженном конфликте на территории Украины.

Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

В обращении депутаты призывают немецких коллег "объективно изучить факты, указывающие на присутствие военнослужащих Бундесвера на Украине".

Депутаты ссылаются на многолетний опыт сотрудничества СССР и Германии, а затем и России и Германии. Парламентарии взывают к "здравомыслию немецкого народа". В ГД уверены, что народ Германии и ее власть не допустят вооруженного конфликта между странами и будут работать над восстановлением диалога между Россией и Германией.

Вместе с тем, депутаты отмечают, что имеющиеся свидетельства применения украинскими войсками западного вооружения подтверждают обоснованность опасений и серьезность планов, которые, вероятно, вынашиваются руководством Бундесвера.

Кроме того, они выражают сомнения в заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет большой дальности, предполагая, что они могут быть частью попытки скрыть истинные цели немецкой политики в отношении Украины.