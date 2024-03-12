На пленарном заседании Государственной Думы был принят проект обращения к Бундестагу, призывающий провести расследование возможного участия немецких военнослужащих в вооруженном конфликте на территории Украины.
В обращении депутаты призывают немецких коллег "объективно изучить факты, указывающие на присутствие военнослужащих Бундесвера на Украине".
Депутаты ссылаются на многолетний опыт сотрудничества СССР и Германии, а затем и России и Германии. Парламентарии взывают к "здравомыслию немецкого народа". В ГД уверены, что народ Германии и ее власть не допустят вооруженного конфликта между странами и будут работать над восстановлением диалога между Россией и Германией.
Вместе с тем, депутаты отмечают, что имеющиеся свидетельства применения украинскими войсками западного вооружения подтверждают обоснованность опасений и серьезность планов, которые, вероятно, вынашиваются руководством Бундесвера.
Кроме того, они выражают сомнения в заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет большой дальности, предполагая, что они могут быть частью попытки скрыть истинные цели немецкой политики в отношении Украины.
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