Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер: в Бундесвере нет ни одной бригады, способной выполнять поставленные задачи

Бундесвер не готов к выполнению боевых задач

Фонд в 100 миллиардов евро недостаточен для модернизации Бундесвера. Ни одна из его бригад не готова выполнять боевые задачи. Такое заявление сделал глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.

Фото: voennoedelo.com

Вюстнер в интервью телеканалу ARD заявил, что Германия имеет массу проблем во всех видах своих ВС. Если рассматривать ситуацию с точки зрения выполнения непосредственных армейских задач, ни одна из армейских бригад не готова.

По оценке Вюстера, 100 миллиардов евро недостаточны для Бундесвера. В этом он согласен с уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль. По мнению Хёгль спецфонд для Бундесвера необходимо увеличить минимум в три раза.

"Поэтому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины", — добавил Вюстнер.

Издание Bild сообщало, что в бюджете Бундесвера образовалась финансовая дыра размером от 4,5 до 6 миллиардов евро. Издание приводило такие цифры со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Спецфонд для Бундесвера был создан летом 2022 года, когда Бундестаг и Бундесрат поддержали идею канцлера Германии Олафа Шольца. Идея канцлера заключается в том, что после модернизации ВС Германии должны стать самой большой регулярной армией в Европе.