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Песков: и НАТО и Россия видят полное нежелание Украины садится за стол переговоров

В Кремле отреагировали на слова Столтенберга по поводу переговоров

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Мир

Россия и НАТО видят последовательную позицию Киева по отрицанию возможности переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на слова Столтенберга по поводу переговоров
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В понедельник Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет нужного результата. По его словам, сторонам необходимо сесть за переговоры, это должно сохранить Украину как суверенную и независимую нацию.

Песков так же подчеркнул, что позиция Украины по мирным переговорам одинаковая и де-юре и де-факто.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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