Песков: и НАТО и Россия видят полное нежелание Украины садится за стол переговоров

Россия и НАТО видят последовательную позицию Киева по отрицанию возможности переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В понедельник Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет нужного результата. По его словам, сторонам необходимо сесть за переговоры, это должно сохранить Украину как суверенную и независимую нацию.
Песков так же подчеркнул, что позиция Украины по мирным переговорам одинаковая и де-юре и де-факто.
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