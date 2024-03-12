Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении нефтепровода

На Украине произошло повреждение нефтепровода

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Из Telegram-канала, который принадлежит Министерству энергетики Украины, стало известно, что был поврежден нефтепровод.

Фото: wikimedia.org by Quartl is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В сообщении сказано, что в Полтавской области на нефтемагистрали было обнаружено две дыры, предположительно, полученные из-за обстрела. Как уточняется, нефть не была разлита.

Напомним, что в начале осени прошлого года другой нефтепровод Украины также был поврежден. Но тогда это произошло из-за взрыва недалеко от Ивано-Франковска. Тогда последствия были более серьезные, так как нефть все же разлилась на 100 квадратный метра вокруг, и произошло возгорание недалеко от села Стримба. В пострадавших значились двое детей.