Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении нефтепровода

Из Telegram-канала, который принадлежит Министерству энергетики Украины, стало известно, что был поврежден нефтепровод.
В сообщении сказано, что в Полтавской области на нефтемагистрали было обнаружено две дыры, предположительно, полученные из-за обстрела. Как уточняется, нефть не была разлита.
Напомним, что в начале осени прошлого года другой нефтепровод Украины также был поврежден. Но тогда это произошло из-за взрыва недалеко от Ивано-Франковска. Тогда последствия были более серьезные, так как нефть все же разлилась на 100 квадратный метра вокруг, и произошло возгорание недалеко от села Стримба. В пострадавших значились двое детей.
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