Издание The National Interest выпустило материал, в котором говорится о советской ракете-торпеде ВА-111 "Шквал"

Советские военные технологии вновь признаны опережающими свое время

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Разработанная еще в советские годы ракета-торпеда ВА-111 "Шквал" значительно опередила свое время, утверждает The National Interest.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В статье отмечается, что советская торпеда ВА-111 "Шквал" произвела переворот в подводном сражении, достигая невиданной скорости до 200 узлов. Такой результат достигается благодаря ракетному двигателю и уникальному явлению суперкавитации.

Издание подчеркивает, что это было одним из самых новаторских видов подводного оружия, созданных в СССР.

Издание так же отмечает особенность торпеды — она превращает воду в пар в передней части, тем самым "Шквал" создает газовую оболочку, которая существенно уменьшает сопротивление, позволяя быстро перемещаться в водной среде.

Разработанный в 1970-е годы, "Шквал" на десятилетия опередил свое время. Главное преимущество торпеды — впечатляющая скорость движения: 100 метров в секунду. Однако это же определяет и некоторые ее недостатки, такие как повышенный шум, ограниченный радиус действия (до десяти километров) и небольшая глубина погружения (до 30 метров). Торпеда не оснащена системой самонаведения, координаты цели вводятся непосредственно перед запуском. В прошлом ядерная боевая часть компенсировала все перечисленные недостатки. Современная неядерная модификация торпеды планируется существенно усовершенствовать, учитывая новые цели и задачи.