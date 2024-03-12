МИД Швеции выразил свое противодействие идеи установки постоянных баз НАТО на своей территории

Во время беседы с турецким агентством Anadolu глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выразил позицию страны в отношении размещения постоянных баз НАТО на ее территории, несмотря на присоединение к альянсу. Позиция Швеции заключается в том, что данная идея страной не поддерживается.
"Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", - сообщил Тобиас Билльстрём.
Официальное вступление Швеции в ряды НАТО, где страна стала 32-м членом, было отмечено поднятием ее флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
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