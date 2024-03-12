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Евродепутат Франции выступил против того, чтобы отправлять французских военных в поддержку Украине

Во Франции депутат выступил против отправки военных на Украину

1:08
Мир

Жордан Барделла, который является Европейским депутатом от "Национального объединения" высказался об войск Франции на Украину. Он сказал, что против такого возможного решения.

Во Франции депутат выступил против отправки военных на Украину
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он справедливо заметил, что, возможно, население Франции не поддержит решение о размещении армии своей страны на территории Украины. Поэтому и сам против этого.

Также евродепутат отметил, что представители партии, от которой он выступает, решили уклониться от голосования по поводу договора о сотрудничестве по обеспечению безопасности Франции и Украины. Это соглашение подписали между собой Париж и Киев.

Такую позицию Жордан Барделла объясняет тем, что в соглашении прописана возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. И он считает, что его партия не сможет согласиться с этим решением.

Напомним вам, что 10 марта лидер Украины рассказал о планах лидера Франции приехать в Киев. Но после этого стало известно, что визит перенесли из-за споров Эммануэля Мокрона с союзниками, из-за его воинственных заявлений в отношении к России.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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