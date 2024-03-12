Эксперт Леонков рассказал, кого Европа может выставить против России

Европа может выставить против России огромный потенциал украинцев

Недавнее заявление Макрона о возможности ввода войск НАТО на Украину сделано не от хорошей жизни.

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Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

"Американцы, свернувшие деятельность на Украине, всё переложили на плечи европейцев. Сейчас Франция будет заниматься тем, что, сформировав артиллерийскую коалицию, будет по всему миру искать снаряды для Украины. Все это ведёт Европу к опрометчивым решениям, которые могут оказаться для них не самыми лучшими", — отметил аналитик.

По его словам, евроконтингент будет состоять из рекрутеров, набранных по всей Европе. А в качестве рекрутеров могут оказаться те самые украинцы, сбежавшие от конфликта. И потенциал в Европе этот огромен.

Правда, все действия, происходящие сейчас в Европе, лишь разваливают Евросоюз. Пример тому — последний скандал между Парижем, Лондоном и Берлином по поводу поставок Киеву вооружений. Вашингтон Европе задачу поставил, а сам ушёл "на выборы", цитирует "Военное дело" эксперта.

Но угроза реальна и ЕС сумеет рано или поздно настроиться. Но и Россия не сидит сложа руки, подытожил Леонков.