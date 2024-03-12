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"Нанес сам себе". Полицейские обнаружили в автомобиле тело инженера, который обвинял Boeing в установке некачественных деталей на самолеты

Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым

1:13
Мир

Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт был найден мертвым в своем авто спустя несколько дней после дачи показаний против компании в суде, сообщает The Daily Mail.

Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Полицейские обнаружили тело мужчины в его машине возле отеля в Южной Каролине. Как сообщают правоохранительные органы, причиной смерти стала рана, которую 62-летний мужчина "нанес сам себе". Расследование произошедшего продолжается.

Барнетт умер в ходе судебного процесса, инициированного против него авиапроизводителем. По данным адвоката Брайана Ноулза, на прошлой неделе экс-инженер давал показания юристам компании.

Барнетт проработал в Boeing 32 года и уволился в 2017 году. Ранее он публично заявлял, что авиапроизводитель вынуждает сотрудников устанавливать на самолеты Boeing 787 Dreamliner некачественные детали, чтобы ускорить производственный процесс. Управление гражданской авиации США (FAA) провело проверку в 2017 году, которая подтвердила некоторые из заявлений инженера.

Ранее аналитики выяснили, что в России взлетел спрос на профессию курьера.

 

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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