Крым предлагает восстановить морское сообщение с Турцией

Мурадов: Крыму необходимо возобновить морское сообщение с Турцией

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Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при президенте России, предложил Турции возобновить морское торговое сообщение между крымскими и турецкими портами.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Мурадов подчеркнул, что Турция активно обсуждает с Россией вопросы морских перевозок, включая зерновую сделку и параллельный импорт. Он считает, что для Крыма важно включить в эту повестку вопрос о возобновлении морского торгового и пассажирского сообщения между двумя странами.

По словам Мурадова, такая схема будет выгодна как крымскому, так и турецкому бизнесу, особенно в условиях экономических трудностей, которые испытывает Турция. Он выразил готовность деловых кругов Крыма обсудить этот вопрос с турецкими партнерами.

Кроме того, Мурадов заявил, что власти Крыма работают над налаживанием регулярного торгового судоходства с портами Сирии.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией остановилось в 2017 году. Примечательно, что никаких переговоров на эту тему не происходило.