Борис Джонсон намерен принять участие в выборах Консервативной партии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет активное участие в предвыборной кампании Консервативной партии.

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under "Prime Minister Boris Johnson visits the North East" by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.