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Борис Джонсон намерен принять участие в выборах Консервативной партии

Джонсон решил помочь Консервативной партии

1:36
Мир

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет активное участие в предвыборной кампании Консервативной партии.

Джонсон решил помочь Консервативной партии
Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under "Prime Minister Boris Johnson visits the North East" by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

По данным источников в правительстве и окружении Джонсона, экс-премьер, сложивший полномочия в прошлом году, будет участвовать в агитации в избирательных округах, где поддержка Консервативной и Лейбористской партий примерно одинакова.

Ранее Джонсон не планировался к участию в кампании из-за напряженных отношений с нынешним премьер-министром Риши Сунаком. Однако, как сообщается, после переговоров между их командами было достигнуто соглашение о сотрудничестве. Отношения между Джонсоном и Сунаком произошло на фоне волны отставок, катализатором которой, по мнению Джонсона, уход Сунака из кабинета Джонсона.

Джонсон не будет выступать на тех же мероприятиях, что и Сунак, и пока не намерен баллотироваться в депутаты.

Ранее сообщалось, что Джонсон тайно посетил Венесуэлу, чтобы обсудить конфликт на Украине и нормализацию отношений с Великобританией. Об этом писала газета The Sunday Times.

Выборы в Палату общин парламента Великобритании должны состояться до начала следующего года. Точная дата пока не объявлена, но обсуждается возможность проведения выборов 2 мая.

По прогнозам, Консервативная партия может потерпеть поражение на выборах, уступив Лейбористской партии. Опрос, проведенный Ipsos 4 марта, показал, что тори могут потерять до 351 депутатского мандата, что станет крупнейшим поражением для партии за многие десятилетия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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