Эрл Расмуссен: Байден понимает, что "проект Украина" близится к завершению

В преддверии выборов президент США Джо Байден сосредоточен на своем переизбрании и, вероятно, осознает, что поддержка Украины стала для него серьезным бременем. Таким мнением поделился Эрл Расмуссен, экс-полковник армии США.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States