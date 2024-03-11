Эрл Расмуссен: Байден понимает, что "проект Украина" близится к завершению

На Западе считают, что Байден и его оружение понимают к чему близится ситуация на Украине

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В преддверии выборов президент США Джо Байден сосредоточен на своем переизбрании и, вероятно, осознает, что поддержка Украины стала для него серьезным бременем. Таким мнением поделился Эрл Расмуссен, экс-полковник армии США.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Окружение американского лидера считает, что "проект Украина" близится к завершению, полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Рассказал он об этом в интервью РИА Новости.

Расмуссена указывает, что в западных странах растет разочарование в связи с поддержкой Украины, и США вместе со своими союзниками ищут пути выхода из ситуации.

Выступление Байдена, по словам Расмуссена, было больше похоже на предвыборную речь, чем на отчет о положении дел в стране. Он полагает, что президент Байден или, скорее, его ближайшие помощники считают Украину безнадежным делом.

При этом Байден явно показывает, что готов перекинуть вину за потерю Украины на республиканцев, отметил Расмуссен.