В преддверии выборов президент США Джо Байден сосредоточен на своем переизбрании и, вероятно, осознает, что поддержка Украины стала для него серьезным бременем. Таким мнением поделился Эрл Расмуссен, экс-полковник армии США.
Окружение американского лидера считает, что "проект Украина" близится к завершению, полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Рассказал он об этом в интервью РИА Новости.
Расмуссена указывает, что в западных странах растет разочарование в связи с поддержкой Украины, и США вместе со своими союзниками ищут пути выхода из ситуации.
Выступление Байдена, по словам Расмуссена, было больше похоже на предвыборную речь, чем на отчет о положении дел в стране. Он полагает, что президент Байден или, скорее, его ближайшие помощники считают Украину безнадежным делом.
При этом Байден явно показывает, что готов перекинуть вину за потерю Украины на республиканцев, отметил Расмуссен.
"Похоже, что на Западе царит паника… Байден сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что Украина — тяжелое бремя для него", — добавил он.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.