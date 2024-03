Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая раскритиковала Прамилу Паттен за ее любовь к фейкам

Доверие к спецпредставителю Генсека ООН было подорвано из-за ее склонности к фейкам.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic