Доверие к спецпредставителю Генсека ООН было подорвано из-за ее склонности к фейкам.
Доверие к Прамиле Паттен, специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, было подорвано из-за ее склонности использовать недостоверную информацию в своих докладах, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.
На заседании Паттен представила отчет о своем визите в Израиль и на Западный берег реки Иордан, который был осуществлен по приглашению израильских властей. Целью визита было изучение и анализ утверждений о случаях сексуального насилия, якобы совершенных во время атак под руководством ХАМАС в октябре 2023 года и после них. Однако Паттен и ее группа не запросили разрешения на посещение сектора Газа, сославшись на продолжающиеся там боевые действия.
Ранее Паттен подверглась критике за свои заявления о том, что российская армия использует медицинские препараты для совершения сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Впоследствии в разговоре с пранкерами Паттен признала, что ООН не располагает доказательствами этих утверждений, и она не может проводить расследование.
"Западный Иерусалим приглашает спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии, госпожу Паттен в сопровождении девяти экспертов для краткого визита в Израиль и на Западный Берег реки Иордан. По итогам этого визита госпожа спецпредставитель выпускает отдельный доклад. Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов", — комментарий Заболоцкой по доклад Паттен.
По словам Заболоцкой, очевидно, что Израиль демонстрирует выборочный подход к посещению страны и оккупированных палестинских территорий представителями ООН.
Заболоцкая отдельно подчеркнула, что Россия вынуждена принимать данные факторы при выработке своих оценок. Кроме этого, приходится учитывать фактор госпожи Паттен.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.