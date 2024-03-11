Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая раскритиковала Прамилу Паттен за ее любовь к фейкам

Эффект Паттен: в ООН работает человек, любящий фейки

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Доверие к спецпредставителю Генсека ООН было подорвано из-за ее склонности к фейкам.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Доверие к Прамиле Паттен, специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, было подорвано из-за ее склонности использовать недостоверную информацию в своих докладах, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.

На заседании Паттен представила отчет о своем визите в Израиль и на Западный берег реки Иордан, который был осуществлен по приглашению израильских властей. Целью визита было изучение и анализ утверждений о случаях сексуального насилия, якобы совершенных во время атак под руководством ХАМАС в октябре 2023 года и после них. Однако Паттен и ее группа не запросили разрешения на посещение сектора Газа, сославшись на продолжающиеся там боевые действия.

Ранее Паттен подверглась критике за свои заявления о том, что российская армия использует медицинские препараты для совершения сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Впоследствии в разговоре с пранкерами Паттен признала, что ООН не располагает доказательствами этих утверждений, и она не может проводить расследование.

"Западный Иерусалим приглашает спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии, госпожу Паттен в сопровождении девяти экспертов для краткого визита в Израиль и на Западный Берег реки Иордан. По итогам этого визита госпожа спецпредставитель выпускает отдельный доклад. Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов", — комментарий Заболоцкой по доклад Паттен.

По словам Заболоцкой, очевидно, что Израиль демонстрирует выборочный подход к посещению страны и оккупированных палестинских территорий представителями ООН.

Заболоцкая отдельно подчеркнула, что Россия вынуждена принимать данные факторы при выработке своих оценок. Кроме этого, приходится учитывать фактор госпожи Паттен.