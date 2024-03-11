NTV заявляет, что оба немецких высокопоставленных военных, утечка разговора которых обсуждается в СМИ, случилась из-за неправильного подключения

Названа причина, по которой произошла утечка разговора немецких офицеров: оба неправильно подключились к диалогу

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Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, наряду с другим офицером, участвовавшим в обсуждении возможного удара по Крымскому мосту, допустил ошибку в подключении. Однако, в отличие от его коллеги, утечка разговора с его стороны не произошла, как сообщает телеканал NTV.

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Ранее издание Bild сообщало, что утечка записи беседы немецких офицеров произошла из-за незащищенного соединения, использованного начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

"Второй участник перехваченного разговора четырех офицеров Бундесвера о крылатых ракетах Taurus также осуществил неверное подключение. Это подтвердил федеральный министр обороны Борис Писториус после специального заседания комитета по обороне Бундестага. По его словам, речь идет об инспекторе ВВС Инго Герхартце. Однако по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора", — заявляет NTV

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта обнародовала аудиозапись и стенограмму переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе приняли участие четыре представителя командования, включая главу отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможность поставки ракет Taurus Украине и потенциальную атаку на Крымский мост. В частности, военные рассматривали варианты доставки ракет и обучения украинских военных их использованию таким образом, чтобы избежать прямой вовлеченности в конфликт и не пересечь "красную линию".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что содержание разговора свидетельствует о непосредственной вовлеченности Запада в украинский конфликт. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад несет ответственность за деструктивные действия, которые он планировал и частично реализовал.

Министр обороны Германии Борис Писториус фактически признал подлинность записи, указав, что утечка произошла из-за незащищенного соединения у одного из участников конференции. Он также отметил, что Россия в последнее время активно влияет на повестку дня в Германии, определяя темы для обсуждения. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи проводится тщательное расследование.