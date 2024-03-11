На обесточенный, в результате пожара, завод Tesla под Берлином вновь стало поступать электричество

Завод Tesla вновь стал получать электроэнергию после недавнего пожара

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После поджога подстанции на прошлой неделе электроснабжение завода Tesla вблизи Берлина было восстановлено, сообщила энергетическая компания E.dis.

Фото: Openverse by nitot is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В своем заявлении E.dis сообщила, что "ключевое подключение" было выполнено в их центре управления сетями, что позволило возобновить подачу электроэнергии как на завод Tesla, так и на логистический центр.

Компания подтвердила, что ремонтные работы на месте поджога продолжаются.

Поджог, совершенный во вторник, оставил без электричества завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина. Персонал завода был эвакуирован. Позже группа "Группа Вулкан", известная своими левоэкстремистскими взглядами, взяла на себя ответственность за поджог. Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

Инцидент привел к перебоям в работе завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг ранее заявил, что простой может стоить более 500 миллионов евро, а полное возобновление работы ожидается не ранее следующей недели. Однако позже выяснилось, что завод останется без электричества до конца недели, что может значительно увеличить ущерб.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер осудила нападение, назвав его "серьезным преступлением, которому нет оправдания". Министр экономики Роберт Хабек также призвал к скорейшему расследованию инцидента.

Завод Tesla, недавно построенный вблизи Берлина, ранее подвергался критике со стороны экологических активистов, которые выступают против планов по расширению производства, предусматривающих вырубку более 100 гектаров леса.