В недавно опубликованном докладе американской разведки утверждается, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с США и НАТО.
Из ежегодного доклада офиса директора национальной разведки США сообщается, что Россия будет проводить политику такого уровня, который, по расчетам Москвы, не приведет к прямому глобальному конфликту.
Несмотря на это, разведка США признает, что Россия остается "устойчивым и умелым противником".
Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для стран НАТО, используя это как аргумент для оказания дополнительной помощи Украине. Однако Москва отвергает подобные обвинения.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.