Разведка США: Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО

Россия не стремится к войне с НАТО

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В недавно опубликованном докладе американской разведки утверждается, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с США и НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Из ежегодного доклада офиса директора национальной разведки США сообщается, что Россия будет проводить политику такого уровня, который, по расчетам Москвы, не приведет к прямому глобальному конфликту.

Несмотря на это, разведка США признает, что Россия остается "устойчивым и умелым противником".

Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для стран НАТО, используя это как аргумент для оказания дополнительной помощи Украине. Однако Москва отвергает подобные обвинения.