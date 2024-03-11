Глава ЦРУ поддержал Украину в её агрессивных намерениях

Глава ЦРУ полагает, что Украина может перейти в наступление к концу года

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Глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что при своевременном поступлении финансирования из США Украина сможет перейти в контрнаступление к концу года, а также нанести ряд проникающих ударов по Крыму и создать угрозу российской группировке в "оккупированных регионах".

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В то же время отсутствие финансирования может привести к дальнейшим потерям территорий и конечному поражению. Дискуссия о финансировании Украины является одним из главных вопросов американской политики. Противники финансирования киевского режима указывают на его коррумпированность и необходимость приоритетного финансирования борьбы с нелегальной миграцией в США.