Телеканал BFMTV сообщил о "небывалой" информационной атаке на госсервисы во Франции

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис главы кабмина, многие государственные сервисы Франции подверглись мощной кибератаке с воскресенья на понедельник.
Для противодействия атакам был открыт кризисный центр. Власти уверяют, что ущерб от попыток взлома минимален и доступ к сайтам восстановлен. Они также исключают возможность российской атаки, но подчеркивают, что Dinum и Anssi продолжают работать над минимизацией последствий атак.
"Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам, они имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности", — сообщили в офисе главы кабмина.
Стоит отметить, что это не первая попытка взлома сайтов госорганов Франции. В прошлом году атаке подверглись официальные страницы парламентариев.
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